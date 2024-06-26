Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБа еще на пять лет

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Глава ВЭБа Игорь Шувалов переназначен руководителем госкорпорации сроком на пять лет. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был размещен на официальном портале правовой информации в среду.

Указ подписан 26 июня и вступает в силу со дня его подписания.

Шувалов родился 4 января 1967 года. В разные годы занимал высокие должности в администрации президента РФ и российском правительстве. Возглавил ВЭБ в мае 2018 года, перейдя туда с поста первого вице-премьера.

После назначения Шувалова председателем госкорпорации в правительстве началось активное обсуждение новых модели и задач ВЭБа.

Осенью 2018 года были приняты несколько законопроектов, закрепивших новый функционал и название ВЭБа. Слово "банк" исчезло из его названия вместе с историческим брендом "Внешэкономбанк".

Также за ВЭБом была закреплена функция по координации и организации деятельности институтов развития. В 2020 году по распоряжению правительства в периметр координации ВЭБа были переданы 12 институтов развития, образовавших единую группу ВЭБ.РФ.

По данным ВЭБа, на сегодняшний день объем активов и гарантийного портфеля госкорпорации составляет 7 трлн рублей, что соответствует 2,5% ВВП РФ. В рамках разрабатываемой стратегии группы до 2030 года планируется привлечь в экономику не менее 30 трлн рублей, нарастить объем активов до 5% ВВП.