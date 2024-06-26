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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 11:57

СКР оценил ущерб от действий Киева в 2022-2023 гг. в ЛНР, ДНР и трех областях в 734 млрд руб.

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Ущерб от действий ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также трех приграничных областях РФ превысил 730 млрд рублей с 2022 года, заявил зампредседателя Следственного комитета РФ Александр Федоров.

"Исследовано более 70 тыс. домов и объектов инфраструктуры. Установлен ущерб на сумму свыше 734 млрд рублей", - сказал Федоров в рамках сессии на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) в среду.

Он уточнил, что эксперты проводили оценку объектов, расположенных в Донецкой и Луганской народных республиках, в Белгородской, Брянской и Ростовской областях за 2022-2023 годы.

Федоров также сообщил, что с 2014 года следователи возбудили около 5 тыс. уголовных дел в отношении более 1 тыс. лиц, "в том числе в отношении представителей военного и политического руководства Украины, ее силовых структур, членов националистических объединений и наемников".

По его словам, установлены факты вербовки и участия в военных действиях с украинской стороны свыше 3 тыс. наемников из более чем из 70 государств.

По словам представителя СК, следователи направили в суд 296 уголовных дел в отношении свыше 400 военнослужащих ВСУ и наемников, по результатам их рассмотрения вынесено 250 приговоров, 32 из которых предусматривают пожизненное лишение свободы.

СКР Украина ЛНР ДНР Белгородская область Брянская область Ростовская область
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