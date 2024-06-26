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Президент РФ заявил о необходимости внедрения на флоте систем обнаружения угроз

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание скорейшему внедрению на флоте систем дистанционного обнаружения угроз, в том числе - со стороны беспилотников.

"Для повышения боевой устойчивости сил флота надо укреплять и уделить особое внимание скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз. В том числе - со стороны беспилотных аппаратов, имея ввиду не только контроль воздушного пространства средствами ПВО, но и совершенствование систем наблюдения за надводной и подводной обстановкой, для борьбы с морскими роботизированными комплексами противника", - сказал Путин на совещании по кораблестроению в среду.

"Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действий наших кораблей", - добавил российский президент.

Он также о необходимости развивать разведывательную авиацию флота, наращивать силы и средства ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

"Мы также должны оценить состояние и потребности морской авиации береговых ракетно-артиллерийских войск. Обсудим сегодня и задачи по дооснащению кораблей дополнительными огневыми средствами, включая ручные и автоматические пулеметные модули, расчеты беспилотных летательных аппаратов", - сказал глава государства.

Он отметил, что подобные системы с учетом реального боевого опыта уже предлагаются российскими предприятиями.

"Причем - не только крупными корпорациями, но и небольшими, частными разработчиками и производителями", - подчеркнул Путин.

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