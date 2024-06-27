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Движение на ряде улиц в центре Москвы закроют 28 и 29 июня из-за выпускного

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Ряд центральных улиц Москвы будет временно недоступен для движения 28 и 29 июня в связи с проведением выпускного вечера и бала, сообщается в телеграм-каналев столичного департамента транспорта.

Движение будет закрыто: с 8:00 28 июня до 7:00 29 июня на улице Ильинка от Старой до Красной площади и в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади; с 16:00 28 июня до 7:00 29 июня на съезде с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта (первый съезд по ходу движения).

Кроме того, будет ограничено движение: 28 июня с 15:00 до 19:30 по одной крайней правой полосе на Моховой улице; с 16:00 28 июня до 7:00 29 июня на внешней стороне Садового кольца от Крымской эстакады до дома 9, строение 1 по улице Крымский Вал; а также в боковом проезде внешней стороны Садового кольца от дома 9, строение 1 по улице Крымский Вал до дома 9, строение 57.

В дептрансе обратили внимание, что на некоторых участках ограничений запрещена парковка.

Москва
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