Минобороны РФ заявило об уничтожении еще трех украинских установок HIMARS

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об уничтожении еще трех пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ.

Эти установки уничтожены в зоне ответственности российской группировки войск "Днепр", заявило Минобороны РФ в четверг.

Об уничтожении трех украинских установок HIMARS Минобороны РФ сообщало также 26 июня.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Днепровское, Токаревка и Отрадокаменка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и 13 автомобилей", - сказано в сообщении Минобороны РФ, распространенном в четверг.

"В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", - говорится в сообщении.

Сбиты два истребителя МиГ-29 ВСУ, 62 беспилотных летательных аппарата, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США и два реактивных снаряда HIMARS производства США. По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 615 украинских самолетов.

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой ракетой "Кинжал", по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран, заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".

По направлениям

Войска российской группировки "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли удары по украинским частям и подразделениям на территории ДНР, отразили шесть контратак противника, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 23-й, 41-й, 31-й, 68-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, говорится в сводке.

Потери противника на данном направлении составили до 345 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777, 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", сказано в сообщении.

Войска группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное и Липцы Харьковской области, сообщает Минобороны России.

По его данным, потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две 155-мм гаубицы FH-70, три-122 мм гаубицы Д-30.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Синьковка Харьковской области и Григоровка Донецкой народной республики. Также отражена контратака штурмовых групп 63-й механизированной бригады противника", - сказано в сообщении.

Ведомство информирует, что ВСУ потеряли здесь до 585-ти военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки.

Войска "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка (ДНР). Противник потерял более 640 военнослужащих, бронетранспортер, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777, 155-мм гаубицу М198, три 152-мм гаубицы Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ, говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 123-й бригады территориальной обороны и 17-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Урожайное и Великая Новоселка (ДНР). Отражены две контратаки подразделений 58-й мотопехотной бригады противника, сообщает министерство обороны РФ.

На этом участке фронта ВСУ потеряли более 115-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70, 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119, сказано в сводке.