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Гендиректор завода в Таганроге осужден за хищение 420 млн руб. при выполнении гособоронзаказа

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Таганрогский городской суд признал генерального директора АО "Звезда-Стрела" Владимира Масленского виновным по делу о хищении при выполнении гособоронзаказа, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Установлено, что Масленский в период времени с 15 января 2016 по 31 января 2023 года в Таганроге совершил мошенничество, то есть хищение принадлежащих государству денежных средств на общую сумму более 420 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он признан виновным по ч.4 ст.159 УК РФ, ему назначено четыре года колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей, с ограничением свободы сроком на один год. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на один год.

Свою вину Масленский признал.

Гражданский иск министерства обороны РФ удовлетворен частично, взыскан материальный ущерб в размере более 404 млн рублей.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, руководящие работники АО "Звезда-Стрела" и военного представительства Минобороны России в рамках заключенных госконтрактов вносили в расчетно-калькуляционные материалы заведомо недостоверные данные в целях хищения средств гособоронзаказа.

Позже сотрудники правоохранительных органов сообщили, что подозреваемые при заключении госконтрактов на изготовление составной части тактической ракеты вносили недостоверные данные о себестоимости изделия для хищения денег. Эти действия повлекли ущерб на сумму более 63 млн рублей.

Владимир Масленский Звезда-Стрела
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