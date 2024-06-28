В Момском районе Якутии введен режим повышенной готовности из-за повышения воды в Индигирке

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности объявлен в Момском районе из-за повышения уровней воды на реке Индигирке, написал в своем телеграм-канале первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников.

"Вода на горной реке поднялась из-за проливных дождей, которые шли в муниципальном образовании на протяжении двух дней. Вчера, как докладывают с места, был моросящий дождь. При дальнейшем повышении уровней в зону возможного подтопления попадают села Хонуу, Кулун-Ельбут и Буор-Сысы", - написал он.

"Поручил муниципальным властям (...) оповестить население, подготовить пункты временного размещения, заблаговременно отогнать скот и организовать на местах круглосуточное дежурство", - уточнил Садовников.

Он добавил, что все службы должны быть готовы к "ухудшению ситуации".