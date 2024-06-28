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В ФПА предложили создать реестр нарушителей прав адвокатов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Федеральной палате адвокатов (ФПА) предложили создать реестр нарушителей прав защитников.

"Нужно создать реестр нарушителей прав адвоката. Это реестр людей, которые не смогут в дальнейшем прийти в адвокатуру", - заявил член комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов Евгений Тонков.

Он отметил, что этот реестр может быть воспринят неоднозначно, но "я настаиваю, чтобы мы опубличивали тех, кто нарушает права адвокатов".

Спикер подчеркнул, что Комиссии по защите прав адвокатов последовательно работают над тем, чтобы нарушители прав адвокатов привлекались к ответственности.

Кроме того, Тонков заявил, что адвокатское сообщество должно добиваться введения нормативного понятия о воспрепятствовании адвокатской деятельности.

ФПА
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