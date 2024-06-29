Роспотребнадзор признал пригодными для купания более 2 тыс. пляжей в России

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выдал более 2 тыс. заключений о пригодности пляжей для купания.

"Территориальными органами Роспотребнадзора выдано более 2 тыс. санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам водных объектов для использования в целях рекреации, где также официально разрешено купание в морях и пресноводных водоёмах", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В ведомстве пояснили, что из них 400 расположены в Крыму и 450 в Краснодарском крае. Это пляжи общего пользования, пляжи санаториев, летних оздоровительных учреждений, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха и профилакториев, туристических стоянок на морях и пресноводных водоемах.