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Роспотребнадзор признал пригодными для купания более 2 тыс. пляжей в России

Роспотребнадзор признал пригодными для купания более 2 тыс. пляжей в России
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выдал более 2 тыс. заключений о пригодности пляжей для купания.

"Территориальными органами Роспотребнадзора выдано более 2 тыс. санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам водных объектов для использования в целях рекреации, где также официально разрешено купание в морях и пресноводных водоёмах", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В ведомстве пояснили, что из них 400 расположены в Крыму и 450 в Краснодарском крае. Это пляжи общего пользования, пляжи санаториев, летних оздоровительных учреждений, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха и профилакториев, туристических стоянок на морях и пресноводных водоемах.

Роспотребнадзор Крым Краснодарский край
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