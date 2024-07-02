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В Стерлитамаке взорвался газ в многоквартирном доме, погибла женщина

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Стерлитамаке в жилом девятиэтажном доме на втором этаже взорвался бытовой газ, погиб один человек, еще шесть человек пострадали. Среди пострадавших двое детей, сообщила пресс-служба городской администрации.

Взрыв произошел в доме по адресу улица Артема, 150. По предварительным данным чиновников, причиной взрыва стало неосторожное обращение с газом.

В пресс-службе МЧС уточняют, что погибла женщина, спасатели эвакуировали из здания около 80 жильцов. Пожара после взрыва не последовало.

На месте создан оперативный штаб под руководством главы администрации города Рустема Газизова. Работают все экстренные службы города: аварийно-спасательные службы, три единицы пожарной техники и три машины скорой помощи. В школе №33 неподалеку организован центр помощи пострадавшим. В мэрии уточнили, что там людей могут накормить, а также оказать им психологическую и юридическую помощь.

Проверку в связи с инцидентом проводит прокуратура Стерлитамака, сообщает надзорное ведомство Башкирии.

По предварительным данным, взрыв произошел при ремонте газового оборудования. В результате были выбиты окна, двери в жилых помещениях, повреждена входная группа подъезда.

"В результате инцидента скончалась женщина, получили травмы двое несовершеннолетних, а также двое сотрудников газовой службы, которые доставлены в медицинские учреждения", - сообщила прокуратура.

Стерлитамак МЧС Башкирия Рустем Газизов
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