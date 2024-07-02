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Минобороны РФ заявило об отражении группировкой "Центр" шести контратак ВСУ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в течение суток отражены шесть контратак ВСУ в зоне действия группировки войск "Центр".

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселка Первая Донецкой народной республики", - заявили в Минобороны РФ во вторник.

Там отметили, что отражены шесть контратак штурмовых групп 23-й, 31-й, 41-й, 110-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

В ведомстве заявили, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по украинским силам в районе Першотравневое Харьковской области, Надия и Стельмаховка Луганской народной республики.

"ВСУ потеряли более 475-ти военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, пять автомобилей, 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б", а также боевую машину 122 мм РСЗО "Град". Кроме того, уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ",- говорится в сообщении ведомства.

Военные РФ заявили, что подразделения "Южной" группировки войск в течение суток улучшили положение по переднему краю, уничтожили ряд вооружений ВСУ.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. За сутки уничтожено шесть полевых складов боеприпасов", - отметили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики", - заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, группировка войск "Днепр" в течение суток нанесла удары по украинским силам в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Жеребянки Запорожской области.

"Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 57-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чумаково, Юнаковка Сумской области, Сотницкий казачок и Липцы Харьковской области", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что за сутки отражены две контратаки штурмовых групп центра сил специальных операций "Восток" и 36-й бригады морской пехоты.

По данным министерства, потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 155 мм гаубица М198 производства США и 122 мм гаубица Д-30.

Российские военные в результате группового удара по аэродрому уничтожили пять и повредили два украинских самолета Су-27, еще два самолета сбиты средствами противовоздушной обороны, заявили в Минобороны РФ.

По словам военных, средствами ПВО в течение суток сбито: шесть крылатых ракет Storm Shadow, управляемая авиационная бомба Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 81 дрон, в том числе Bayraktar TB2 производства Турции.

Ранее во вторник Минобороны РФ заявило, что российские военные применили оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" для удара по украинскому аэродрому "Миргород".

"Расчетами ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесён групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме "Миргород". Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники. В результате удара российской армии было уничтожено 5 действующих и повреждено 2 находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27", - заявило Минобороны РФ и опубликовало кадры удара.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
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