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ФСБ задержала жителя Приморья, обвиняемого в госизмене

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Житель Приморского края задержан по обвинению в государственной измене, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-группа Пограничного управления ФСБ РФ по региону.

"Пресечена противоправная деятельность жителя региона, причастного к государственной измене. Установлено, что гражданин РФ оказывал консультационную помощь Главному управлению разведки министерства обороны Украины путем передачи сведений об уязвимых местах и способах выведения из строя объектов железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

Следователи УФСБ России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ - (государственная измена). Обвиняемый находится под стражей.

ФСБ Приморье госизмена
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