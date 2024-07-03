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Роспотребнадзор просит разрешить ему досудебную блокировку сайтов по продаже БАДов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предлагает разрешить ведомству досудебную блокировку сайтов по продаже биологически активных добавок (БАД) ненадлежащего качества, так как сейчас ожидание решения суда занимает до трех месяцев и за это время продавцы успевают сменить площадку по продаже добавок.

"Рынок очень большой, и, в первую очередь, нужно его чистить, нужно менять. На сегодняшний день очень высокий сегмент в режиме торговли онлайн. И там блокировка сайтов занимает до трех месяцев", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания комитета Госдумы по охране здоровья, комментируя предложения о совершенствования регулирования обращения БАДов.

По ее словам, пока суд принимает решение, "этот сайт закрывается, открывается другой и в этом правовом поле порядок навести невозможно".

Она отметила, что изменения разрешат Роспотребнадзору "блокировать сайты в досудебном порядке".

Попова назвала непростой ситуацию на рынке по продаже БАДов, уточнив, что существующая надзорная практика ее только обостряет.

Предлагается внести изменения, направленные на расширение применения БАДов и совершенствования регулирования обращения добавок. В частности, поправками будет регламентироваться назначение врачами БАДов пациентам, которым добавки необходимы по медицинским показаниям. Перечень заболеваний, по которым будут назначаться БАДы, будет разработан.

Роспотребнадзор Анна Попова
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