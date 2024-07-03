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РФ вышлет румынского дипломата

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Румынии в Москве, сообщили в среду в МИД РФ.

"3 июля в МИД России был вызван посол Румынии в Москве К.Истрате, которому была вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Румынии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади заявили, что "данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Бухаресте".

МИД РФ Румыния
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