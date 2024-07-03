Минздрав РФ предложил не считать коммерческой тайной данные о ведущих токсичных ингредиентах табака

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минздрав России предложил отнести к информации, которая не может составлять коммерческую тайну, данные о наличии и количестве в составе табачных изделий ингредиентов, которые приводят к усилению никотиновой зависимости и оказывают токсическое воздействие.

Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект направлен на достижение цели по сохранению населения, укреплению здоровья, а также выполнение задачи по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.

Информирование населения о составе табачных изделий предусмотрено в федеральном законе, однако, правоприменительная практика показывает, что потребители табачной продукции в настоящее время не обладают полной информацией об ингредиентах, содержащихся в потребляемой ими табачной продукции и приводящих к усилению никотиновой зависимости или токсическому воздействию на организм.