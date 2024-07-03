Поиск

Минздрав РФ предложил не считать коммерческой тайной данные о ведущих токсичных ингредиентах табака

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минздрав России предложил отнести к информации, которая не может составлять коммерческую тайну, данные о наличии и количестве в составе табачных изделий ингредиентов, которые приводят к усилению никотиновой зависимости и оказывают токсическое воздействие.
Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект направлен на достижение цели по сохранению населения, укреплению здоровья, а также выполнение задачи по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.

Информирование населения о составе табачных изделий предусмотрено в федеральном законе, однако, правоприменительная практика показывает, что потребители табачной продукции в настоящее время не обладают полной информацией об ингредиентах, содержащихся в потребляемой ими табачной продукции и приводящих к усилению никотиновой зависимости или токсическому воздействию на организм.

Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП за январь-май на 5%

В мае безработица в России осталась на апрельских 2,6%

Рост тарифов ЖКХ разогнал инфляцию с 25 июня до 1 июля до 0,66%

Новак сообщил о поручении Путина и Си ускорить согласование поставкок по "Силе Сибири 2"

Муфтият Северного Кавказа выступил за полный запрет никаба в России

Муфтият Северного Кавказа выступил за полный запрет никаба в России

Костин увидел опасную тенденцию в желании крупных компаний провести делистинг

Греф высказался в поддержку фронтального сворачивания льготной ипотеки

Греф высказался в поддержку фронтального сворачивания льготной ипотеки

В Госдуме после пленарного заседания проведут учебную эвакуацию

Братья Ащеуловы приговорены к срокам до 17,5 лет за попытку присоединиться к ВСУ

Военная операция на Украине

"Росатом" сообщил о восьми раненых после атаки дронов по подстанции в Энергодаре

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });