Суд 23 июля рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии активов бизнесмена Шефлера

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Тамбовский районный суд Тамбовской области 23 июля рассмотрит по существу иск Генпрокуратуры России к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям об обращении имущества в доход государства.

"Информация об удовлетворении данного иска не соответствует действительности. Судебный процесс по данному делу назначен на 23 июля", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Шефлера Александр Аснис.

Судебный процесс пройдет в закрытом от слушателей режиме.

В иске Генпрокуратура просит признать владельца водочных марок "Московская" и "Столичная" Юрия Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением и изъять активы в доход государства.

По мнению Генпрокуратуры, Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны украинской армии, ведет активную информационную поддержку киевского режима, а подконтрольные ему компании осуществляют финансирование украинского фонда, который направляет средства на нужды вооруженных сил Украины.

При этом часть активов Шефлера находится на территории России.

Так, в Тамбовской области функционирует спиртзавод АО "Амбер Талвис" мощностью 10 тысяч декалитров в сутки.

Шефлер также владеет расположенными в Калининграде АО "СПИ-РВВК" и его дочерним обществом - ООО "РВВК".

Как отмечает Генпрокуратура, в собственности данных компаний находятся значительные имущественные комплексы, которые в случае их продажи могут кратно увеличить капитал членов противоправной группы и тем самым пополнить "экстремистскую казну".

"С учетом изложенного, принадлежащее участникам экстремистского объединения имущество, включающее акции АО "Амбер Талвис", АО "СПИ-РВВК" и доли в уставном капитале ООО "РВВК", подлежит обращению в федеральную собственность", - говорится в материалах иска.

Ранее суд по ходатайству Генпрокуратуры наложил обеспечительный арест на движимое и недвижимое имущество Шефлера, включая денежные средства, находящиеся на счетах в банках.

"Амбер Талвис", по данным на его сайте, занимается выпуском этилового ректификованного спирта из пищевого сырья (сортов "Люкс" и "Альфа"), входит в число крупных производителей алкогольной продукции в России.

АО "СПИ-РВВК", по данным ЕГРЮЛ, занимается арендой и управлением недвижимостью.

Amber Beverage Group (Люксембург) объединяет производственные и торговые предприятия, специализирующиеся на алкогольной продукции: "Амбер Пермалко" (Пермь), АО "Амбер Талвис" (Тамбовская область), AS Remedia (Эстония), Amber Latvijas balzams (Латвия) и Fabrica de Tequilas Finos (Мексика).