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Тренер сборной России по вольной борьбе арестован по делу о содействии терроризму

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Щербинский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал старшего тренера сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду, задержанного по уголовному делу о содействии терроризму.

"В отношении Исматзоды судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 августа 2024 года", - сообщили в суде.

Согласно данным суда, Исматзоде вменяется содействие террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).

О задержании Исматзоды стало известно ранее на этой неделе.

Как сообщалось, следствие считает, что Исматзода переводил денежные средства лицам, связанным с терроризмом.

В суде пояснили, что, согласно фабуле дела, "уроженец Республики Таджикистан Исматзода принимал участие в финансировании запрещенной в России организации".

Москва Щербинский суд Алишери Исматзода Таджикистан
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