Росавиация утвердила 28 новых субсидируемых маршрутов между регионами

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Росавиация утвердила 28 новых субсидируемых маршрутов между российскими регионами, сообщил журналистам представитель ведомства.

Рейсы будут выполняться в течение 2024 года и свяжут между собой города Сибири, Урала, Поволжья, юга и северо-запада России.

Планируется запустить субсидируемые рейсы из Волгограда в Новосибирск, из Красноярска в Нижневартовск, Новокузнецк и Пермь. Рейсы также свяжут Иркутск с Ижевском, Кызылом, Новокузнецком, Омском и Самарой.

Запланированы также субсидируемые рейсы из Кемерово в Красноярск, из Нижнего Новгорода в Новосибирск. Будет открыт маршрут из Новосибирска в Оренбург.

В число новых субсидируемых маршрутов попали Екатеринбург - Астрахань, Кострома - Казань, Кострома - Санкт-Петербург. Из Минеральных Вод будут рейсы в Надым, Ноябрьск, Оренбург и Чебоксары, а из Сочи - в Нальчик и Элисту.

К выполнению этих рейсов присоединились новые перевозчики: NordStar и "Костромское авиапредприятие". Субсидируемые рейсы также выполняют "Азимут", Red Wings, "ЮВТ Аэро", "Ямал", "ЮТэйр".