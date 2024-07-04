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При пожаре в подмосковном Одинцово сгорели два частных дома, пострадал один ТЦ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В результате пожара в подмосковном городе Одинцово сгорели два частных дома и пострадал находящийся рядом торговый центр, сообщает прокуратура Московской области.

"Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров. В результате происшествия также сгорели два частных дома и пострадал фасад здания торгового центра, расположенного рядом с местом возгорания", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В МЧС России подтвердили локализацию пожара.

"На месте работают 80 специалистов и 45 единиц техники. Задействована мобильная лаборатория для замера воздуха", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства в четверг.

Ранее в МЧС сообщили, что в Одинцове "горят деревянные паллеты, частный дом и обшивка рядом стоящего торгового центра" на площади в 1,6 тыс. кв. метров.

Тушение осложняется высокой горючестью материалов и аномально жаркой погодой.

МЧС России Одинцово Московская область
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