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Шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о 6 пострадавших после атаки украинских беспилотников на Приморско-Ахтарск в ночь на пятницу.

"Госпитализированы 6 человек, среди них двое детей. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что в результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом, жильцы эвакуированы.

Также, по его словам, нарушена работа энергоподстанции, которая питает значительную часть города.

Вениамин Кондратьев Приморско-Ахтарск
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