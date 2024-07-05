Минобороны сообщило о выходе на учения комплексов "Ярс" в двух дивизиях РВСН

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Мобильные комплексы "Ярс" в Тейковском и Иркутском соединениях РВСН в ходе учений выведены на совершение маршей, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" выполняют мероприятия по совершению маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций и их инженерным оборудованием, организации маскировки и боевого охранения", - заявили в военном ведомстве.

"Аналогичные учения в ближайшее время будут проведены и в других ракетных соединениях", - отметили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве заявили, что интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования отрабатываются в рамках плановых учений.

Минобороны РФ распространило кадры передвижения комплексов "Ярс" и их маскировку.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

РВСН - род войск Вооружённых сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. Эти войска предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.