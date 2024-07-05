Минтруд предложил разрешить замену средств реабилитации до конца срока их использования

Сейчас человек с инвалидностью может получить новое средство реабилитации только после истечения срока использования старого

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Минтруд РФ разработал проект постановления правительства, который позволит подать заявление на замену технического средства реабилитации (ТСР) за 60 дней до истечения срока использования.

"В случае принятия нормы, разработанной Минтрудом, гражданин с инвалидностью сможет обратиться за заменой технического средства реабилитации за 60 дней до истечения установленного срока использования ТСР. Сейчас очередное обеспечение возможно только после истечения срока пользования", - сообщили в ведомстве.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого цитирует пресс-служба, в свою очередь подчеркнул, что этот шаг позволит обеспечить непрерывность реабилитационного процесса.

Кроме того, предлагаемые изменения предусматривают выдачу направления на получение либо изготовление ТСР уже после того, когда Социальный фонд получит подтверждение соответствия средства реабилитации госконтракту.

Также предлагается распространить новую норму расчета сроков использования на технические средства реабилитации, полученные по линии Минобороны России, Росгвардии, МЧС России или других ведомств "силового" блока, в том числе в период участия в специальной военной операции.

В сообщении отмечается, что проект постановления правительства РФ подготовлен Минтрудом с учетом предложений депутатов Госдумы и размещен для общественного обсуждения.