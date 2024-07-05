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В России не зарегистрировано случаев заражения "пожирающей мозг" амебой

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Случаи заражения амебой, о заражении которой сообщали в Израиле, в России не регистрировались, в водоемах РФ она не обитает, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По данным СМИ, в Израиле 25-летний мужчина попал в больницу с воспалением мозга, вызванного амебой Naegleria fowleri, после посещения пляжа. В России случаи неглериоза не регистрировались. Амеба Naegleria fowleri в настоящее время не обитает в РФ, чаще всего она встречается в южных штатах США, в Индии и Пакистане", - сообщили журналистам в ведомстве.

В то же время Роспотребнадзор предупредил, что "в летний период в прудах, озерах и реках есть риск заразиться вирусными и бактериальными инфекциями, паразитарными и грибковыми заболеваниями, в том числе ротавирусом, церкариозом, лямблиозом, гепатитом А и рядом других". Поэтому купаться необходимо только в специально оборудованных зонах, которые прошли проверку на соблюдение санитарных норм.

Амеба Неглерия Фоулера (лат. Naegleria fowleri) - вид одноклеточных эукариотических организмов из семейства Vahlkampfidae. Представители обитают в естественных и искусственных пресных водоемах при температуре 25-30°C. Заражение происходит преимущественно через носовые ходы и обонятельный эпителий. Вызывает менингоэнцефалит, поражающий нервную систему и при отсутствии лечения приводящий к смерти.

Роспотребнадзор
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