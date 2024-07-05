Минобороны РФ сообщило о 23 групповых ударах по объектам Украины за неделю

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за неделю с 29 июня по 5 июля нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием, беспилотниками по военным и промышленным объектам Украины.

В результате ударов поражены аэродромы, объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотников и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения, говорится в сообщении Минобороны РФ в пятницу.

Российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов: Степовая Новоселовка Харьковской области, Спорное, Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в министерстве.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, подразделения "Южной" группировки войск активными действиями взяли под контроль населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр (ДНР).

В Минобороны РФ заявили, что группировка войск "Центр" взяла под контроль населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровское (ДНР).

По данным военных, в течение недели войска группировки "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

Кроме того, группировка отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что потери противника за указанный период составили до 1595 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 30 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США.

Помимо этого, войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны, сообщили в Минобороны РФ.

Отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ, добавили в министерстве.

"ВСУ потеряли за неделю до 3580 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, четыре боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 27 орудий полевой артиллерии, в том числе десять западного производства", - говорится в сводке Минобороны РФ.

По словам военных, также уничтожены 20 полевых складов боеприпасов.

Войска "Южной" группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, отразили 18 контратак штурмовых групп противника, сообщили в Минобороны.

Потери ВСУ на этом участке фронта, по данным российских военных, составили до 3845 военнослужащих, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии.

Кроме того, уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов ВСУ, отметили в Минобороны.

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных и двух пехотных соединений ВСУ, а также двух бригад теробороны. Также за неделю отражены 38 украинских контратак, говорится в сводке.

Там отмечается, что потери ВСУ на данном направлении составили до 2970 военнослужащих, пять танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты "Bradley" производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, двух соединений теробороны и бригады Нацгвардии. В течение недели отражены 11 контратак ВСУ", - сообщает военное ведомство.

Вооруженные силы Украины потеряли здесь до 900 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО, уточнили в Минобороны.

Также, по данным военного ведомства, войска группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и четырех бригад теробороны.

"Потери противника за неделю составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц М777 производства США" - говорится в сводке.

Кроме того, уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов ВСУ, добавили в Минобороны.

Российскими средствами ПВО за неделю сбито: два самолета МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД", 14 крылатых ракет Storm Shadow, семь управляемых авиабомб Hammer, противорадиолокационная ракета HARM, 42 реактивных снаряда HIMARS и Vampire, а также 451 беспилотный летательный аппарат, говорится в сообщении.

Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены пять самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены два самолета Су-27 воздушных сил Украины, говорится в сводке.

"Силами Черноморского флота за неделю уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины", - сообщает Минобороны России.

По его данным, "в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих".