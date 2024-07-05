Росавиация заплатит до 217 млн рублей за создание инфосистемы сертификации авиатехники

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Росавиация объявила конкурс на создание государственной информационной системы обязательной сертификации типовой конструкции авиационной техники ФГИС "АВИАСЕРТ", сказано на сайте госзакупок.

Объектом автоматизации системы является деятельность ведомства в части сертификации авиатехники, а также ее разработчиков и изготовителей. В числе участников процесса - Авиарегистр России, сертификационные центры, сказано в материалах закупки.

Максимальная стоимость работ оценена в 216,7 млн рублей. Они должны быть выполнены до 20 ноября 2025 года.