ФАС ждет внесения в закон о потребкредитах поправок по страхованию до сентября 2025 года

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ФАС рассчитывает, что ключевые положения действующего постановления правительства о допустимых условиях соглашения между банками и страховщиками будут трансформированы в нормы закона о потребительском кредите, сообщил журналистам замглавы антимонопольной службы Андрей Кашеваров.

Он напомнил, что действующее постановление, которое регулирует взаимоотношения страховщиков и банков, а также права потребителей при оформлении страховки при кредитовании, определяется постановлением и носит рекомендательный характер.

По его словам, несмотря на то, что нормативный акт действует в настоящее время, ФАС продолжает получать обращения потребителей, связанные с нарушением статей этого документа. При этом "в основном такие нарушения связаны с оформлением договоров страхования при оформлении банковского займа, а не с порядком аккредитации самой страховой компании при банке в качестве партнера", добавил он.

"Мы рассчитываем, что за оставшееся время нормы постановления, которые носят рекомендательный характер, трансформируются в нормы закона. Уместно их будет видеть в законе о потребкредите. Такое развитие ситуации нам представляется оптимальным", - сказал Кашеваров.

Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что службе известна практика, при которой банк может отказаться в принципе от предложения страховки при оформлении займа, заменив ее на специальную платную услугу по снижению ставки потребительского кредита. При этом никакой страховой защиты потребитель, естественно, не получает, оплата идет только за снижение ставки по кредиту на срок его действия.

Кашеваров считает возможным установить дифференцированный подход к кредитам со страховым продуктом и без страхового продукта. Однако, по его мнению, "данный вопрос может анализироваться с точки зрения целесообразности регуляторного воздействия". Он добавил, что с подобной практикой ФАС России знакома, но она не была предметом обсуждения с представителями Банка России.

Выступая на финансовом конгрессе Банка России, Кашеваров подчеркнул, что кроме традиционных способов регулирования - саморегулирование методических рекомендаций и законов для игроков финансового рынка - служба совместно с ЦБ отработала за последние годы еще одну форму воздействия - это совместные рекомендательные письма. "Главное не только в том, что в письмах приводятся те или иные рекомендации, а смысл в том, что регуляторы информируют участников рынка по своей позиции и отношению по тому или иному вопросу", - отметил он.

Говоря о нарушениях в области рекламы, Кашеваров сообщил, что в последние годы такие нарушения занимают 16-17% от общего количества нарушений, фиксируемых ведомством. При этом лидирующие позиции, около 30%, занимает "реклама по сетям электросвязи без согласия абонента (спам)". Второе место, по словам Кашеварова, стабильно в жалобах, связанных с нарушениями в рекламе, приходится на финансовые услуги, 9% - доля нарушений, связанных с рекламой, в которой присутствует недостоверная информация.

С 1 сентября 2023 года, согласно постановлению правительства, банки при кредитовании граждан принимают полисы страховщиков, имеющих кредитный рейтинг российских кредитных рейтинговых агентств АКРА, "Эксперт РА", НРА и НКР на уровне "А-" и выше.

За кредитным организациями сохраняется право устанавливать требования к условиям предоставления страховой услуги и проверять на соответствие своим требованиям к финансовой устойчивости страховые компании, которые не имеют кредитных рейтингов или с рейтингом ниже "А-".

Текущее постановление действует до 1 сентября 2025 года.