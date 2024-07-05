Минтруда предложило не менять в 2025 году тарифы соцстрахования от несчастных случаев

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Минтруда предлагает сохранить страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов на уровне 2024 года, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что страховые тарифы, как и прежде, будут дифференцированы по классам профессионального риска в зависимости от вида экономической деятельности предприятия и составят от 0,2 до 8,5% от фонда оплаты труда.