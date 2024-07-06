Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле Шебекино, есть пострадавший

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Второму за ночь обстрелу подвергся город Шебекино, пострадал один человек, повреждены 11 частных домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Город Шебекино вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате прилета снаряда на территорию предприятия пострадал (...) мужчина", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, у пострадавшего осколочные ранения шеи, плеча и предплечья, он доставлен в Шебекинскую ЦРБ.

Различные повреждения зафиксированы в 11 частных домовладениях, добавил губернатор. Выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы, уточнил он.

"В одном социальном объекте и одном производственном предприятии повреждены остекление и фасад. Также осколками посечены четыре автомобиля и имеются повреждения на линии электропередачи", - говорится в сообщении.