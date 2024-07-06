Режим ЧС введен в Бурятии из-за природных пожаров

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Власти Бурятии ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, сообщила пресс-служба правительства республики в субботу.

"Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с большим количеством ежедневно возникающих пожаров на территории республики", - говорится в сообщении.

В регионе действуют 34 лесных пожара на площади 23, 7 тыс. га на территории Баргузинского, Баунтовского, Кижингинского, Курумканского, Муйского, Севербайкальского районов.

С начала пожароопасного сезона в регионе произошел 271 пожар на площади почти 113,3 тыс. га.