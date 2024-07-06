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Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы в РФ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В России исключен риск распространения чумы, случаи заболевания которой выявлены в США, заявили в Роспотребнадзоре.

"Роспотребнадзор на постоянной основе проводит мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом. В мире ежегодно регистрируются сотни случаев опасных заболеваний, особенно в странах Африки, Азии и США, включая смертельные исходы", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в России проводится постоянная работа по предотвращению случаев завоза чумы, а также ведется мониторинг активности природных очагов чумы. Организована вакцинация населения по эпидпоказаниям в природных очагах, приводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.

"Благодаря этой работе в РФ за последнее десятилетие не зафиксировано ни одного случая чумы у человека", - добавили в ведомстве.

Также в России имеется в достаточном количестве вакцина против чумы, разработаны и зарегистрированы диагностические препараты, тест-системы.
Для профилактики распространения инфекции из трансграничных очагов ведомством реализуется программа сотрудничества с Казахстаном, Китаем, Киргизией, Монголией, Узбекистаном и Таджикистаном.

Роспотребнадзор
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