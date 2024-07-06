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При падении дерева на палатку в Челябинской области погиб ребенок

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели 9-летней девочки в кемпинге в Челябинской области после падения дерева на туристическую палатку, сообщает следственное управление СКР по региону.

Накануне вечером на территории кемпинга в лесу вблизи озера Тургояк в городе Миассе Челябинской области на палатку, в которой находились двое малолетних детей, упала сосна.

"В результате 9-летняя девочка скончалась на месте происшествия от полученных повреждений, ее шестимесячная сестра с травмой головы госпитализирована в медицинское учреждение, где находится в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

В качестве подозреваемого допрошен директор коммерческой организации, оказывающей услуги по размещению людей в кемпинге, отмечается в сообщении.

СКР Челябинская область
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