Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Калачеевском районе Воронежской области, в котором погибли пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в субботу.

Авария произошла в 19:15 на 28 км автодороги "Калач - с. Новая Криуша - с. Скрипниково".

По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2111" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2110". После этого "ВАЗ-2111" загорелся, водитель и два пассажира этой машины погибли.

Водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ-2110" от полученных травм также скончались на месте происшествия. Еще один пассажир, 5-летняя девочка, получила телесные повреждения, она госпитализирована.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.