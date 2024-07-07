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Дельтаплан потерпел крушение на Алтае, пилот погиб

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Крушение дельтаплана произошло у поселка Центральный Алтайского края, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Мужчина 1949 г.р., управляя дельтапланом, при взлете потерпел крушение. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований воздушного законодательства, устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Алтайский край Западно-Сибирская транспортная прокуратура
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