Дельтаплан потерпел крушение на Алтае, пилот погиб

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Крушение дельтаплана произошло у поселка Центральный Алтайского края, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Мужчина 1949 г.р., управляя дельтапланом, при взлете потерпел крушение. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований воздушного законодательства, устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.