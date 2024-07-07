Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Чигари в ДНР

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Войска российской группировки "Центр" взяли под контроль населённый пункт Чигари в Донецкой народной республике и улучшили тактическое положение, сообщает министерство обороны РФ в воскресенье.

Войсками группировки нанесено поражение формированиям 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское (ДНР), говорится в сводке.

За сутки на этом участке фронта отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала". Потери противника составили до 340 военнослужащих, танк, БМП Bradley, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119, информирует Минобороны России.

По его данным, подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 41-й механизированной, 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой, 44-й артиллерийской бригад ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 120-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск, Старицы, Тихое, Гарбузовка и Белый Колодезь Харьковской области.

"За сутки отражено пять атак формирований 92-й штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ и центра сил специальных операций "Восток". Потери противника составили до 175 военнослужащих, боевые бронированные машины "Козак", HUMVEE производства США, а также три автомобиля", - сказано в сообщении.

В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащими группировки "Север" поражены 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", два 152-мм орудия Д-20, четыре 122 мм гаубицы Д-30, 128-мм установка РСЗО RAK-SA-12, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ряду формирований ВСУ в районах населенных пунктов Ковшаровка, Песчаное, Петропавловка, Григоровка Харьковской области, Серебрянка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Противник потерял до 450-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, сказано в сообщении.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубицы М777 и FH-70, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм САУ "Гвоздика" и 105-мм орудие L-119. В течение суток группировкой уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы: "Буковель-AD" и "Нота", и два полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщает министерство обороны РФ.

По его данным, подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Курдюмовка, Катериновка, Елизаветовка, Курахово и Максимильяновка (ДНР). ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и 14 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм САУ М109 Paladin, 155-мм гаубицы М777 и FH-70, четыре 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б". Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и девять полевых складов боеприпасов ВСУ, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Сторожевое (ДНР), Гуляйполе и Староукраинка Запорожской области", - сообщает Минобороны России.

ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, бронетранспортер М113, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777, 155-мм САУ Krab польского производства, 152 мм орудие Д-20, 105-мм орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", сказано в сообщении.

Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Ивановка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили свыше 100 военнослужащих, шесть автомобилей, три 155-мм гаубицы М777, 122-мм САУ "Гвоздика", два 105-мм орудия М119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов, информирует Минобороны России.

Ударами российской оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии уничтожены радар обнаружения воздушных целей на малых, средних высотах и выдачи целеуказаний ПВО Giraffe, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, а также нанесено поражение авиационной технике ВСУ на аэродроме базирования, скоплению живой силы и техники противника в 119 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer, два реактивных снаряда HIMARS и 31 беспилотный летательный аппарат, говорится в сводке.

По данным российского военного ведомства, всего с начала СВО уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 314 БПЛА, 540 ЗРК, 16 521 танк и других боевых бронированных машин, 1 366 боевых машин РСЗО, 11 516 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 410 единиц специальной военной автотехники противника.

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