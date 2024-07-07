Участок трассы "Колыма" размыло в Якутии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Закрыто движение для всех видов транспорта на участке федеральной трассы "Колыма" в Якутии, который размыло из-за дождей, сообщает в воскресенье пресс-служба Минтранса региона.

"На участке км 852+100 дороги "Колыма" в Оймяконском районе временно закрыто движение для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данном участке размыло земляное полотно из-за обильных дождей.

Ранее из-за дождей был размыт участок трассы "Колыма" на территории Магаданской области.

Автодорога "Колыма" (Якутск - Магадан) проходит по территории Якутии и Магаданской области. Протяженность всей трассы - более 2 тыс. км.