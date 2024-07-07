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Лес на площади 7,5 га горит под Геленджиком

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Спасатели тушат лесной пожар на площади 7,5 га в районе Голубой бездны в хуторе Джанхот города-курорта Геленджик, сообщает глава города Алексей Богодистов в своем телеграм-канале в воскресенье.

"На месте развернут оперативный штаб. Запрошен вертолет МИ-8", - написал он.

Богодистов отметил, что в тушении принимают участие порядка 120 человек и 32 единицы техники.

Как добавил глава города, ситуация на месте контролируема, угрозы жизни и здоровью населения нет.

Геленджик Алексей Богодистов
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