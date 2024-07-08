Роспотребнадзор предложил снизить норму соли в рационе школьников

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор намерен снизить норму добавления соли в рацион школьников с 5 до 3 граммов, сообщили в ведомстве.

"В действующих санитарных правилах (...) для возрастной группы до 3 лет установлена норма 3 грамма соли. Для возрастной группы до 7 лет проект изменений в санитарные правила, предусматривает снижение с 5 граммов до 3 граммов соли", - сказано на сайте ведомства.

Кроме того, для детей с 7 до 11 лет так же будет проведена корректировка потребления соли с 5 граммов до 3.