Назначен новый командующий Балтфлотом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Вице-адмирал Сергей Липилин назначен командующим Балтийским флотом, бывший командующий флотом вице-адмирал Владимир Воробьев стал заместителем главнокомандующего ВМФ РФ, сообщили в пресс-службе Балтфота в понедельник.

"Сегодня главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев представил командному составу Балтийского флота нового командующего флотом вице-адмирала Сергея Липилина, ранее занимавшего должность начальника штаба флота", - говорится в сообщении.

Согласно сайту Минобороны РФ, Сергей Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области. Командовал эскадренными миноносцами "Безбоязненный" и "Быстрый", затем в 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера "Варяг". С 2014 по 2018 год - командующий войсками и силами на Северо-Востоке России. С 2018 по 2021 год проходил службу в должности заместителя командующего Черноморским флотом. В апреле 2021 года был назначен начальником штаба - первым заместителем командующего Балтийским флотом.

По данным сайта военного ведомства, Владимир Воробьев родился 6 января 1969 года. Был командиром дивизии атомных подводных лодок, заместителем командира эскадры подводных лодок, начальником штаба базы, начальником управления боевой подготовки Северного флота и командиром Беломорской военно-морской базы. После окончания Военной академии Генерального штаба ВС РФ в 2019 году был назначен первым заместителем командующего флотом - начальником штаба Балтийского флота, а затем возглавил штаб Северного флота. Осенью 2021 года принял должность заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. В апреле 2023 года был назначен командующим Балтийским флотом.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Согласно официальной информации, основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область). Согласно сайту Минобороны РФ, в составе Балтфлота, в частности, соединение надводных кораблей, дивизион дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, береговые войска.