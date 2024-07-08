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Путин на выставке "Россия" вновь встретился с угандийцем, которого в шутку "усыновил" в Сириусе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на площадке международной выставки-форума "Россия" встретился с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, среди которых был и Дэвис Акампурира из Уганды, который стал известным после того, как глава государства в шутку его "усыновил".

Во встрече также приняли участие Лукас Адриан Гарсия из Аргентины, Урва Тарик Мухаммад из ОАЭ и глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Путин тепло приветствовал иностранных гостей и коротко поговорил с каждым.

На встрече на площадке выставки-форума "Россия" Акампурира, в частности, рассказал главе государства о том, что к нему после возвращения из России было приковано большое внимание, что изменило его судьбу - и в этом году он даже собирается жениться. Он также отметил, что в Африке сегодня много молодых политиков, которые нуждаются в поддержке и в том, чтобы их направили и помогли с образованием.

Акампурира из Уганды на встрече с Путиным после Всемирного фестиваля молодежи задал вопрос российскому лидеру и признался, что хочет "стать его сыном от Африки" и видеть президента России в качестве своего наставника. В ответ Путин пошутил и назвал Акампуриру сыном.

Разуваева в свою очередь рассказала, что молодые люди приехали на съезд международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодежи, который объединил зарубежных молодёжных лидеров из 117 стран.

Она также доложила президенту о планах по созданию Ассоциации гражданской журналистики.

"В конце года мы будем собирать гражданских журналистов со всего мира, и ребята на полях совета как раз инициировали создание Ассоциации гражданской журналистики", - сказала Разуваева.

"Хорошо", - оценил данную инициативу президент.

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