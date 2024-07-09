Приостановлено производство по иску ВЭБа о взыскании с Barclays Bank $154,7 млн

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы приостановил производство по иску госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" о взыскании с британского Barclays Bank Plc $154,7 млн, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

В эту сумму вошли $147,8 млн задолженности и $6,9 млн процентов, рассчитанных по состоянию на 18 мая 2023 года.

ВЭБ просит суд взыскать денежные средства в рублях по курсу Банка России на дату фактического исполнения решения.

Суд в феврале и мае откладывал слушание по письменному ходатайству истца об отложении, "указывая на принятие Высоким судом правосудия Англии и Уэльса приказа о временном запрете судебных разбирательств, в том числе и продолжения рассмотрения настоящего спора, с назначением судебного заседания с участием сторон для решения вопроса об окончательном запрете. Ответчик не возражал", говорилось в документах.