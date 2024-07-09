В РФ прибыл глава Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи во вторник прилетел в Россию по приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщила пресс-служба законодательного органа.

Отмечается, что во вторник вечером состоится неформальная встреча Чжао Лэцзи и Володина: председатель Госдумы планирует показать своему коллеге достопримечательности Москвы.

10 июля состоится двусторонняя встреча председателя Госдумы и председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания, а также девятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики.

11-12 июля Чжао Лэцзи примет участие в работе Парламентского форума БРИКС, который состоится в Санкт-Петербурге.