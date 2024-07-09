Военные РФ нанесли удар по РСЗО HIMARS ВСУ, подготовленным для ударов по Крыму

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России в течение суток нанесли групповой удар по РСЗО HIMARS украинской армии, подготовленным для ударов по Крыму, уничтожено четыре установки, до 35 иностранных специалистов, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ. Цели удара достигнуты", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "уничтожены четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, а также до 35 обслуживавших их иностранных специалистов".