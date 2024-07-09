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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Яснобродовка в ДНР

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ заявили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Яснобродовка в Донецкой народной республике.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой народной республики и улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении Минобороны РФ во вторник.

В ведомстве сообщили, что за сутки силы группировки отразили пять контратак штурмовых групп 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ.

"Нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Тимофеевка, Водяное Второе и Торецк Донецкой народной республики", - сообщили военные.

По данным министерства обороны РФ, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили свыше 420 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
ДНР Минобороны
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