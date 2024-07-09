Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через границу

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 10 июля по видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основная тема - развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации", - говорится в сообщении.

С докладами выступят вице-премьер Виталий Савельев и руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавили в пресс-службе.