Минобороны РФ заявило об ударах по шести бригадам ВСУ в Харьковской области

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Войска российской группировки "Север" за минувшие сутки нанесли удары по шести бригадам украинской армии в Харьковской области, отразили пять контратак противника, сообщает министерство обороны РФ в среду.

"Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 31-й механизированной бригады ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 113-й, 127-й бригад территориальной обороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Малые Проходы, Борщевая, Вильча, Глубокое и Липцы Харьковской области", - сказано в сообщении.

За сутки отражены две контратаки формирований 92-й штурмовой бригады и 42-го отдельного штурмового батальона ВСУ, говорится в сводке.

По данным ведомства, потери противника на этом участке фронта составили до 275 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", два автомобиля, 155-мм гаубица М777, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Артемово, Дружба, Тимофеевка и Торецк Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По данным военных, отражены пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 142-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Потери вооруженных сил Украины составили до 510 военнослужащих, боевая машина пехоты "Marder" производства ФРГ, два автомобиля и две 122 мм гаубицы Д-30, уточнили в российском военном ведомстве.

Помимо того, подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 1-й танковой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны, 21-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрь, Урожайное и Великая Новоселка в ДНР.

Также отражена атака штурмовой группы 108-й бригады теробороны, говорится в сводке Минобороны РФ.

В ней отмечается, что ВСУ на этом участке фронта потеряли до 135 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 производства США, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Антоновка, Токаревка и Садовое Херсонской области. "Уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов", - отметили в Минобороны.

Здесь потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, два 152 мм орудия Д-20, сообщили в министерстве.

Российские военные заявили, что за сутки в зоне специальной военной операции на Украине уничтожили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Improved Hawk ВСУ и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46. По данным ведомства, также уничтожены склады хранения безэкипажных катеров ВСУ, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники украинских сил в 131 районе.

Российские военные сбили истребитель Миг-29 воздушных сил Украины, 55 дронов, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы Hammer.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27496 беспилотных летательных аппаратов, 545 зенитных ракетных комплексов, 16539 танков и других боевых бронированных машин, 1373 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11685 орудий полевой артиллерии и минометов, 23515 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в военном ведомстве.