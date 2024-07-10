Совет Федерации одобрил индексацию ряда акцизов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об индексации в 2025-2027 годах акцизов на нефтепродукты на уровень инфляции, и об увеличении ставки акцизов на крепкий алкоголь и вино в 2025 году почти на 5% к 2024 году.

Поправки одобрены в рамках системного налогового закона.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов говорил в Госдуме, что акцизы на топливо предлагается проиндексировать на уровень инфляции, планируемой правительством в 2025-2027 годах - 4% ежегодно.

Так, предлагается установить акциз на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5: в 2025 году - 16185 рублей за тонну, в 2026 году - 16832 рубля за тонну, в 2027 году - 17505 рублей за тонну.

На автомобильный бензин класса 5: в 2025 году - 15755 рублей за тонну, в 2026 году - 16385 рублей за тонну, в 2027 году - 17040 рублей за тонну.

На дизельное топливо: в 2025 году - 10915 рублей за тонну, в 2026 году - 11352 рубля за тонну, в 2026 году - 11806 рублей за тонну.

На моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей: в 2025 году - 6940 рублей за тонну, в 2026 году - 7218 рублей за тонну, в 2027 году - 7507 рублей за тонну,

В действующем Налоговом кодексе предполагаются акцизы на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5: в 2025 году - 16076 рублей за тонну, в 2026 году - 16719 рублей за тонну;

На автомобильный бензин класса 5: в 2025 году - 15650 рублей за тонну, в 2026 году - 16276 рублей за тонну.

На дизельное топливо: в 2025 году - 10842 рубля за тонну, на 2026 год - 11276 рублей за тонну.

На моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей: в 2025 году - 6893 рубля за тонну, в 2026 году - 7169 рублей за тонну.

На авиационный керосин в 2024-2026 году действует акциз 2800 рублей за тонну.

Согласно одобренному закону, ставки акцизов на крепкий алкоголь и вино в 2025 году по сравнению с 2024 годом вырастут почти на 5%, что выше предусмотренного ранее уровня.

Так, акциз на этиловый спирт и крепкий алкоголь в 2025 году предлагается установить на уровне 673 рублей за литр (в ФЗ-539 - 669 рублей), в 2026 году - 700 рублей (696 рублей). На 2027 год предложена ставка в 728 рублей за литр. В 2024 году ставка составляет 643 рубля.

Акциз на вина (за исключением фруктовых) в 2025 году предлагается повысить до 113 рублей с первоначально установленных 112 рублей за литр, в 2026 году - до 118 рублей со 116 рублей соответственно. В 2027 году акциз предусмотрен в 123 рубля. В 2024 году - 108 рублей.

По крепленым винам в 2025 году акциз повышается до 148 рублей с утвержденных ранее 147 рублей, на 2026 год - до 154 рублей со 153 рублей, на 2027 году - 160 рублей за литр, в 2024 году - 141 рубль.

Ставки акциза на игристые вина в 2025 г. могут составить 125 руб. (124 руб.) за литр, в 2026 г. - 130 руб. (129 руб.). С 1 мая по 31 декабря 2027 г. ставка существенно снизится - до 5 руб. за литр. В 2024 г. - 108 руб.

Акцизы на такие напитки, как сидр, пуаре и медовуха, не изменятся: в 2025 г. - 27 руб. за литр, в 2026 г. - 28 руб., в 2027 г. - 29 руб. Сохраняются и ставки акциза на пиво. Акциз на пиво и пивные напитки крепостью от 0,5 до 8,6 градуса в 2025 г. составит 27 руб., в 2026 г. - 28 руб., в 2027 г. - 29 руб. за литр. Пиво крепостью выше 8,6 градуса в 2025 г. будет облагаться акцизом в 51 руб., в 2026 г. - 53 руб., в 2027 г. - 55 руб. за литр.

Согласно поправкам, акциз на табак в 2025 г. устанавливается в 4 657 руб. за 1 кг (4 626 руб.), в 2026 г. - 4 843 руб. (4 811 руб.), в 2027 г. - 5 037 руб. Акциз на сигары в 2025 г. может вырасти до 315 руб. за штуку (313 руб.), в 2026 г. - до 328 руб. (326 руб.), в 2027 г. составит 341 руб.

Предложено повысить и акцизы на сигареты и папиросы. Предполагается, что в 2025 г. ставка будет на уровне 2 495 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тыс. руб. за 1 тыс. штук (2 926 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 973 руб. за 1 тыс. штук), в 2026 г. - 3 063 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 160 руб. за 1 тыс. штук (3 043 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 132 руб. за 1 тыс. штук), в 2027 г. - 3 186 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 326 руб. за 1 тыс. штук.

Акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, в 2025 г. может повыситься до 9 807 руб. за 1 кг (9 742 руб.), в 2026 г. - до 10 199 руб. (10 132 руб.), в 2027 г. предложено установить его на уровне 10 607 руб. за 1 кг.

Ставки акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина не меняются по сравнению с прежде установленным уровнем: на 2025 г. - 44 руб. за 1 мл, на 2026 г. - 46 руб. В 2027 г. она может составить 48 руб. за 1 мл.