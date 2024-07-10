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Нотариусы сообщили об увеличении числа разрешений на выезд несовершеннолетних за границу

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российские нотариусы фиксируют увеличение количества согласий на выезд несовершеннолетних за границу, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной палате нотариусов (ФПН).

"Всего в первом полугодии россияне удостоверили у нотариусов 303 тысячи таких согласий, что на 6% больше, чем было в первом полугодии 2023 года", - сказали в палате.

Как пояснили в ФПН, особенно актуальны согласия на выезд несовершеннолетних за границу именно летом.

Несмотря на то, что для поездок по России не обязательно нотариально удостоверенное согласие родителей, нотариусы рекомендуют его сделать, так как запросить его могут сотрудники транспортных организаций или представители отелей.

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