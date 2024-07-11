В Суджанском районе Курской области обустроят укрытия на открытой местности

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В приграничном Суджанском районе Курской области усилят меры безопасности, сообщила пресс-служба областного правительства.

Там решили обустроить защитные укрытия на открытой местности.

Вопрос безопасности на границе обсуждался на совещании с участием представителей регионального правительства, районной администрации и силовых структур. В частности, обсуждалось усиление работы добровольной народной дружины. Кроме того, речь шла о работе экстренных служб - скорой помощи, пожарных расчетов.

Отмечается, что в регионе разработали дополнительные меры реагирования на внештатные ситуации, чтобы специалисты приезжали в случае необходимости в максимально короткие сроки.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Регион граничит с Украиной и неоднократно подвергался обстрелам.