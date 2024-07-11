Поиск

Медведь задрал женщину на севере Петербурга

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Профессиональная дрессировщица погибла после нападения медведя, сообщает в четверг пресс-служба ГСУ СК России по городу.

По предварительным данным, животное набросилось на женщину на придомовом участке, она скончалась от полученных ран. Как уточняет ведомство, зверя застрелили прибывшие на место происшествия полицейские.

Всего на участке содержалось два медведя - второй находится в вольере и не представляет опасности.

Следователи организовали проверку. По данным ведомства, дикие животные жили у погибшей с 2015 года.

Санкт-Петербург медведь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Курской области за день уничтожено 19 дронов

Что произошло за день: четверг, 11 июля

Обновленная семейная ипотека разрешает покупку жилья в Москве, построенного по реновации

Обновленная семейная ипотека разрешает покупку жилья в Москве, построенного по реновации

Леонид Гозман заочно приговорен к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Туроператоры назвали самые частые причины отказа в шенгенской визе

Туроператоры назвали самые частые причины отказа в шенгенской визе

Росфинмониторинг внес Юлию Навальную в список террористов и экстремистов

ФСБ предотвратила вооруженное нападение на православный храм в Адыгее

Банк России расширил перечень признаков мошеннических банковских операций

Банк России расширил перечень признаков мошеннических банковских операций
Военная операция на Украине

В Белгородской области в результате атаки дронов на Ржевку погиб человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });