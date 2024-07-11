Медведь задрал женщину на севере Петербурга

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Профессиональная дрессировщица погибла после нападения медведя, сообщает в четверг пресс-служба ГСУ СК России по городу.

По предварительным данным, животное набросилось на женщину на придомовом участке, она скончалась от полученных ран. Как уточняет ведомство, зверя застрелили прибывшие на место происшествия полицейские.

Всего на участке содержалось два медведя - второй находится в вольере и не представляет опасности.

Следователи организовали проверку. По данным ведомства, дикие животные жили у погибшей с 2015 года.