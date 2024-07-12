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Песков не в курсе подробностей задержания в Австралии двух выходцев из России

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией о задержании в Австралии двух российских граждан по подозрению в подготовке к сбору секретных сведений для передачи Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы не располагаем такой информацией. Это граждане России, но они постоянно проживали в Австралии, - сказал он. - Деталями этого дела не владеем, поэтому ничего вам не могу сказать".

Супружеская пара с двойным гражданством Австралии и России была задержана у себя дома в пригороде Брисбена по подозрению в подготовке к шпионажу, сообщили ABC News.

Дмитрий Песков Брисбен Австралия Кремль
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