Песков не в курсе подробностей задержания в Австралии двух выходцев из России

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией о задержании в Австралии двух российских граждан по подозрению в подготовке к сбору секретных сведений для передачи Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы не располагаем такой информацией. Это граждане России, но они постоянно проживали в Австралии, - сказал он. - Деталями этого дела не владеем, поэтому ничего вам не могу сказать".

Супружеская пара с двойным гражданством Австралии и России была задержана у себя дома в пригороде Брисбена по подозрению в подготовке к шпионажу, сообщили ABC News.